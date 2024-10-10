WJS: некоторые ближневосточные страны не хотят вовлечения в атаку Израиля на Иран

Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия предупредили Вашингтон, что не хотят, чтобы их военная инфраструктура и воздушное пространство использовались американскими или израильскими военными для наступательных операций против Ирана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии