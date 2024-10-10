Политика как он...
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Политика как она есть

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WJS: некоторые ближневосточные страны не хотят вовлечения в атаку Израиля на Иран

WJS: некоторые ближневосточные страны не хотят вовлечения в атаку Израиля на Иран

Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия предупредили Вашингтон, что не хотят, чтобы их военная инфраструктура и воздушное пространство использовались американскими или израильскими военными для наступательных операций против Ирана.

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