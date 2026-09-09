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SPLETNIK

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Ресторатор Антон Пинский собирается подать в суд на гастрокритика Илью Трапезника после драки

Ресторатор Антон Пинский собирается подать в суд на гастрокритика Илью Трапезника после драки

Ресторатор Антон Пинскоий, которому диагностировали перелом ребра и ушиб головы после драки с блогером Ильёй Трапезником на открытии ресторана "Vаниль", собирается подать на него в суд.

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