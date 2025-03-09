«Убила собственная невеста»: тайна гибели советского поэта Николая Рубцова

Советский поэт Николай Рубцов был убит 19 января 1971 года. Местом трагедии стал город Вологда. Интерес вызывают обстоятельства, при которых было совершено преступление: нетрезвого поэта убила его собственная невеста, Людмила Александровна Дербина.
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