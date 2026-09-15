На Урале число ДТП выросло до 32 402, но смертность снизилась

В Свердловской области за первые месяцы 2026 года произошло 32 402 дорожно-транспортных происшествия.
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