Суд обязал спортивную школу в Кировграде выплатить компенсацию за травму ребенка

В Кировграде в судебном порядке обязали МБУ «Горнолыжная спортивная школа» выплатить компенсацию родителям 7-летнего ребёнка за полученную на тренировке травму, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
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