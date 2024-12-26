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Пенсионеров освободили от налога: Бессараб напомнила, за что можно не платить

Пенсионеров освободили от налога: Бессараб напомнила, за что можно не платить

У русских пенсионеров есть право не платить ряд один вид налога.Пенсионерам России напомнили о праве не платить один из видов налога.

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