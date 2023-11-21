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Собор Рождества Христова в Новокузнецке пострадал во время урагана

Собор Рождества Христова в Новокузнецке пострадал во время урагана

О повреждения, которое причинил ураган собору Рождества Христова, рассказал мэр Новокузнецка.Глава Новокузнецка в своем телеграм-канале рассказал о том, что во время урагана повреждения получил Собор Рождества Христова.

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