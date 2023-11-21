Собор Рождества Христова в Новокузнецке пострадал во время урагана

О повреждения, которое причинил ураган собору Рождества Христова, рассказал мэр Новокузнецка.Глава Новокузнецка в своем телеграм-канале рассказал о том, что во время урагана повреждения получил Собор Рождества Христова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии