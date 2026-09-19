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«Оказалась слишком дорогой»: Латвия отказалась от покупки САУ Archer

«Оказалась слишком дорогой»: Латвия отказалась от покупки САУ Archer Правительство Латвии отказалось от покупки 155-мм самоходной гаубицы Archer от шведского филиала BAE.

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