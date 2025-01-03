Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 887 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    для начала должны вернуть нашу дипсобственность.США оставили чино...
  • леонид рыбаков
    а зря вы в барабан бьете-- каждый народ имеет свою историю и это накладывает отпечаток и вести себя он будет соответс...Мигранты. Итоги г...
  • Валерий Беседин
    А от дураков когда начнут зачищать?«Списки уже готов...

"Их надули". На Западе раскрыли, как США и Британия обманули Украину

"Их надули". На Западе раскрыли, как США и Британия обманули Украину

РИА Новости Изображение сгенерировано ИИ Украина стала жертвой пустых обещаний Запада и теперь страдает от этого, написал член Палаты лордов Великобритании Роберт Скидельски в статье для The American Conservative.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх