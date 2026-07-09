Гибель группы Дятлова: почему дело закрыли с формулировкой «стихийная сила»

28 мая 1959 года прокурор-криминалист Свердловской областной прокуратуры Лев Иванов подписал постановление о прекращении уголовного дела, которое спустя десятилетия станет самым обсуждаемым в истории страны.
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