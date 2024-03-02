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Tochka Zрения

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Подготовка генералами ФРГ теракта на Крымском мосту даёт РФ право на ответные меры

Подготовка генералами ФРГ теракта на Крымском мосту даёт РФ право на ответные меры

Вчера главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора высокопоставленных генералов Бундесвера (Минобороны Германии) о подготовке ими теракта на Крымском мосту с помощью немецких дальнобойных ракет Taurus, которые Германия может предоставить Украине как раз именно для совершения такого теракта – удару по Крымскому мосту.

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