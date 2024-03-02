Подготовка генералами ФРГ теракта на Крымском мосту даёт РФ право на ответные меры

Вчера главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора высокопоставленных генералов Бундесвера (Минобороны Германии) о подготовке ими теракта на Крымском мосту с помощью немецких дальнобойных ракет Taurus, которые Германия может предоставить Украине как раз именно для совершения такого теракта – удару по Крымскому мосту.