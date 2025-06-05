«Чтобы и мысли не было капитулировать»: Киев запустил импорт СПГ из ЕС по трубопроводу на новых территориях РФ

В спорном движении к «энергетической независимости» Украина в среду подтвердила начало импорта природного газа по Трансбалканскому трубопроводу, который ранее транзитом поставлял российское сырье потребителям Южной Европы.
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