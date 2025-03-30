Симоньян: россияне стали гордиться страной, когда во главе неё встал Путин

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что россияне начали уважать и любить свою страну, гордиться ею, когда Владимир Путин стал президентом.
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