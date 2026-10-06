Страна и люди
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Страна и люди

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Врач снял вопрос о «загадочном вирусе» с болью в горле

Врач снял вопрос о «загадочном вирусе» с болью в горле

Сообщения о некой «загадочной болезни», которая характеризуется сильной болью в горле и якобы массово поражает россиян, могут быть связаны с уже известными сезонными вирусами.

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