Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Мешков
    Топите салом и собственным метаном...Киев планирует за...
  • Владимир Мешков
    Кто бы мог подумать. Французская демократия оказалась на деле .....й Надеть браслет и ограничить в правах видного по...Ле Пен сравнила с...
  • Валентина Литвяк
    Зачем танкисту брать в плен врага  у которого заклинило автомат. Обрек себя и своих детей на продолжение войны с этой...Российский танкис...

Медведев рассказал об острой форме русофобии у европейских политиков

Медведев рассказал об острой форме русофобии у европейских политиков

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что значительная часть европейских политиков сейчас заболела «русофобией в острой форме», которая вызвана преувеличением воздействия России на жизнь Европы и европейцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх