Медведев рассказал об острой форме русофобии у европейских политиков

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что значительная часть европейских политиков сейчас заболела «русофобией в острой форме», которая вызвана преувеличением воздействия России на жизнь Европы и европейцев.
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