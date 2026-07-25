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Вести Севастополь

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Энергоситуация осложнила жизнь Севастополя: троллейбусы сбиваются с графика, маршрут 10К готовят к изменениям

Энергоситуация осложнила жизнь Севастополя: троллейбусы сбиваются с графика, маршрут 10К готовят к изменениям

В Севастополе сегодня снова действует режим ограничения энергоснабжения.Жители более сотни улиц в городе, нескольких сел в Балаклавском районе и на Северной стороне в эти минуты не имеют возможности смотреть наш выпуск в прямом эфире.

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