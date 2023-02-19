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Сенатор Косачев: на Мюнхенской конференции не обсуждают диверсию на «Северных потоках», потому что их подорвала НАТО

Сенатор Косачев: на Мюнхенской конференции не обсуждают диверсию на «Северных потоках», потому что их подорвала НАТО

На проходящей в эти дни Мюнхенской конференции по безопасности не обсуждают диверсию на «Северных потоках», потому что газопроводы подорвал Североатлантический альянс.

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