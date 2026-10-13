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warontherocks

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How Taiwan Activates Beijing’s Chosen Fear

How Taiwan Activates Beijing’s Chosen Fear

The standard explanations for why Taiwan is so important to the Chinese Communist Party are familiar: territorial integrity, credibility of deterrence commitments, great power competition with the United States, the strategic value of the first island chain, and the semiconductor industry concentrated in TSMC’s fabrication facilities.

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