Бөек Ватан сугышында һәлак булган Спас районы хәрбиенең медальоны оныкчыгына тапшырылды

Җиңү паркында ел саен үткәрелә торган «Хәтер вахтасы – 2025» республика акциясе рәсми ачылды. Чарага дәүләт хакимияте вәкилләре, ветераннар, патриотик яшьләр оешмалары активистлары, студентлар һәм мәктәп укучылары җыелды.
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