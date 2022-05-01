Футбол , 01 мая, 00:49 0 Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич назвал Дзюбу позорником после отказа от спора Игрок «Зенита» Артем Дзюба и комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ранее поспорили насчет количества забитых голов новичка «Зенита» Ивана Сергеева, в качестве наказания форвард должен был повиться в футболке с надписью в адрес «Спартака» Артем Дзюба (Фото: Официальный сайт ФК «Зенит») Футбольный комментатор Константин Генич назвал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу позорником после его отказа от спора, по итогам которого комментатор хотел попросить нападающего появиться в майке с фотографией и надписью о «Спартаке».