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Захарова: Армению превращают в инструмент реализации опасных планов Запада

Захарова: Армению превращают в инструмент реализации опасных планов Запада

На глазах всего мира Армению превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов Запада, противоречащих коренным интересам армянского народа, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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