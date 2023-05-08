Компания Buick показала новый флагманский седан LaCrosse

Пятиметровая модель станет самой престижной в китайской линейке «дочки» General Motors. Новинка разработана малой кровью: в основе переднеприводная платформа родом из 2000-х, однако электронная начинка, дизайн и силовые агрегаты современные.
Пятиметровая модель станет самой престижной в китайской линейке «дочки» General Motors. Новинка разработана малой кровью: в основе переднеприводная платформа родом из 2000-х, однако электронная начинка, дизайн и силовые агрегаты современные.
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