Ученые СГУ предложили лечить глиобластому инфракрасным лазером

Ученые Саратовского государственного университета в составе международного коллектива предложили лечить глиобластому — самую агрессивную форму рака мозга — с помощью инфракрасного лазера с длиной волны 1267 нанометров.
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