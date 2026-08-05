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Ученые СГУ предложили лечить глиобластому инфракрасным лазером

Ученые СГУ предложили лечить глиобластому инфракрасным лазером

Ученые Саратовского государственного университета в составе международного коллектива предложили лечить глиобластому — самую агрессивную форму рака мозга — с помощью инфракрасного лазера с длиной волны 1267 нанометров.

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