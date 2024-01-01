´Белая Русь´ пригласила около 350 ребят из регионов на новогоднюю сказку в Минск в рамках акции ´Наши дети´.

Инициатива ´В Новый год - с ´Белой Русью´ проходит в рамках республиканской акции ´Наши дети´. Сегодня, 27 декабря, она объединила несколько сотен мальчишек и девчонок со всей страны в столичном Доме офицеров.
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