Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки по НПЗ. Нелегитимный отказался и демонстративно начал атаки, после чего глава Белого дома заявил о необходимости президентских выборов на Украине, а у ВСУ пропал сигнал Starlink, что украинские офицеры сравнили с ядерной войной.
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