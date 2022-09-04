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Расчеты РСЗО «Ураган» ВВО уничтожили условного противника в ходе ведения обороны острова Сахалин в рамках СКШУ «Восток-2022»

Расчеты РСЗО «Ураган» ВВО уничтожили условного противника в ходе ведения обороны острова Сахалин в рамках СКШУ «Восток-2022»

По замыслу эпизода учения подразделения условного противника предприняли попытку высадиться на восточное побережье острова Сахалин.

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