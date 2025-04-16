Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Кирилл Дмитриев оценил реальность полета на Марс

Кирилл Дмитриев оценил реальность полета на Марс

Вероятность полета на Марс становится все более реальной. Таким мнением поделился глава Фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

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