Анастасия Ракова: результаты профтестирования теперь доступны московским школьникам в «МЭШ»

В колледжах Москвы проходит приемная кампания Благодаря новым возможностям сервиса Московской электронной школы девятиклассники, которые хотят поступить в колледжи, а также их родители смогут узнать результаты профориентационного тестирования и посмотреть персональные рекомендации по выбору отраслей, специальностей и учебных заведений.