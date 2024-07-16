Анастасия Ракова: результаты профтестирования теперь доступны московским школьникам в «МЭШ»

В колледжах Москвы проходит приемная кампания Благодаря новым возможностям сервиса Московской электронной школы девятиклассники, которые хотят поступить в колледжи, а также их родители смогут узнать результаты профориентационного тестирования и посмотреть персональные рекомендации по выбору отраслей, специальностей и учебных заведений.
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