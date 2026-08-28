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Россия саклану министры Татарстанда туып-үскән Антон Груниска Алтын Йолдыз тапшырды

РФ саклану министры Андрей Белоусов махсус хәрби операциядәге казанышлары өчен Татарстанда туып-үскән генерал-майор Антон Груниска Алтын Йолдыз медален тапшырды.

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