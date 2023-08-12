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Хинштейн пожаловался президенту РФ на руководителей судебной системы Свердловской области

Хинштейн пожаловался президенту РФ на руководителей судебной системы Свердловской области

Хинштейн пожаловался президенту РФ на руководителей судебной системы Свердловской области Несколько дней назад Россия была потрясена странным приговором екатеринбургского суда, который решил ограничиться штрафом в 7 тыс рублей для 56-летнего Александра Неустроева, издевавшегося над 11-летним мальчиком с символом Z на шапке.

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Комментарии
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F I
Вы собираетесь теперь позорить российских немцев живущих в нашей стране ?
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1 час.
F I
Лина,так человека судят не за то что он кричал &quot; Слава Зеленскому ,Слава Бандере!&quot;  ....Чего цепляться . У меня не  мало знакомых родом из УССР и для них это Родина  ,так что теперь ?
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1 час.
Платон Платонов
А что теперь? Не нравится сво, вали на родину.
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1 час.

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