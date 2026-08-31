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517 л.с. и 280 км на электричестве: Voyah раскрыл характеристики нового Taishan для России

517 л.с. и 280 км на электричестве: Voyah раскрыл характеристики нового Taishan для России

Российская премьера флагманского полноразмерного гибридного шестиместного кроссовера Voyah Taishan состоится в рамках международной ярмарки современного искусства Cosmoscow-2026, которая пройдет 4–6 сентября.

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