Что закат и восход солнца могут рассказать нам о погоде?

Как оказалось, эта остроумное изречение восходит, по крайней мере, к библейским временам. В Евангелии от Матфея 16:1–3 Иисус отвечает фарисеям и саддукеям: “Когда приходит вечер, вы говорите: “Будет хорошая погода, потому что небо красное.