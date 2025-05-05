Что закат и восход солнца могут рассказать нам о погоде?

Как оказалось, эта остроумное изречение восходит, по крайней мере, к библейским временам. В Евангелии от Матфея 16:1–3 Иисус отвечает фарисеям и саддукеям: “Когда приходит вечер, вы говорите: “Будет хорошая погода, потому что небо красное.
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