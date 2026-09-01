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FiNE NEWS

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Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине со всеми заинтересованными сторонами

Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине со всеми заинтересованными сторонами

Президент России Владимир Путин в ходе выступления заявил, что Россия готова к переговорам по Украине со всеми заинтересованными сторонами, которые желают участвовать в диалоге.

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Новый комментарий от пользователя
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Leonid PlиGin

То есть, если страны НАТО являются заинтересованной стороной в конфликте, то можно от них потребовать, чтобы вернули границы НАТО к временам СССР. Если нет, придётся отодвигать НАТО от границ России военными средствами. Так это понимать?