В Петербурге врачи спасают жизнь малышки, опрокинувшей на себя чайник с кипятком Со слов матери, малышка якобы опрокинула на себя чайник с горячей водой.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Петербурге врачи спасают жизнь малышки, опрокинувшей на себя чайник с кипятком Со слов матери, малышка якобы опрокинула на себя чайник с горячей водой.