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Акции завода "Вентпром" изъяты в доход государства по решению суда

Акции завода "Вентпром" изъяты в доход государства по решению суда

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение о передаче государству 100% акций АО "Артёмовский машиностроительный завод «Вентпром»" (Свердловская область) – единственного российского производителя вентиляторов главного проветривания для шахт, тоннелей и метрополитенов.

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