что-то было Чем дольше я живу в современной России, тем большим оазисом представляется мне Советский Союз, моя Родина! Удивительно, но, похоже, реальность такова, что воспоминания о стране, которой уже более тридцати лет нет на карте, становятся всё более ярче, живее и чище! Иногда кажется, сто Советская страна не исчезла, что она как та несчастная мать, которую неблагодарные дети выставили за порог.
Вспоминая самую лучшую страну...
Комментарии
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Константин Котельников
Я на выборах буду голосовать не за Путина и его "вертикаль", а за того, кто скажет, что готов продолжить дело Ленина и Сталина, но не за бездаря-предателя Зюганандреича!
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2 час.
Ирина52
Гниды - это мещане, которые лишь формально жили в Советском Союзе, а мечтали о гнилом болоте потребительского общества. Они то сейчас и льют грязь на советскую историю и культуру.
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1 час.
Ирина52
А где такого найти? За КПРФ часто голосую только потому, что не хочу голосовать за партию власти...
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1 час.
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