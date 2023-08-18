Вспоминая самую лучшую страну...

что-то было Чем дольше я живу в современной России, тем большим оазисом представляется мне Советский Союз, моя Родина! Удивительно, но, похоже, реальность такова, что воспоминания о стране, которой уже более тридцати лет нет на карте, становятся всё более ярче, живее и чище! Иногда кажется, сто Советская страна не исчезла, что она как та несчастная мать, которую неблагодарные дети выставили за порог.