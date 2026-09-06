Накануне в Россию прилетели спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять-предприниматель хозяина Белого дома Джаред Кушнер.
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Такое впечатление, что они приехали специально, чтоб Путин дал приказ три дня не бомбить хохлов. Для чего? Чтоб поляки подвезли им "сброю"?? Ездят и ездят туда-сюда эти Шерочка с Машерочкой и ничего не решается. Не давайте оружие и технику хохлам и война закончится.