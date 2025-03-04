Reuters: Белый дом готовится смягчить санкции против России

Администрация Дональда Трампа поручила Госдепу и Минфину США заняться этим вопросом Госдепартамент и Министерство финансов США готовят перечень санкций, которые можно смягчить в ходе переговоров с Москвой.
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