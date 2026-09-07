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Мировое обозрение

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Трамп опубликовал карту с Канадой, Мексикой и Гренландией в цветах США

Трамп опубликовал карту с Канадой, Мексикой и Гренландией в цветах США

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social карту, на которой Канада, Мексика, Гренландия и Исландия окрашены в цвета американского флага.

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