Общая площадь пожаров в Амурской области составила более 3 тыс. га в период с 11 по 12 мая. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба Главного управления (ГУ) МЧС России по региону со ссылкой на центр гидрометеорологической службы.
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