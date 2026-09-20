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Массированная атака БПЛА на Московскую область: 249 дронов сбиты, есть погибшие

Массированная атака БПЛА на Московскую область: 249 дронов сбиты, есть погибшие

За ночь Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. С 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах.

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