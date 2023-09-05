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Установлен новый рекорд России по погружению в воду на задержке дыхания за пределами Северного полярного круга

Установлен новый рекорд России по погружению в воду на задержке дыхания за пределами Северного полярного круга

3 сентября на фестивале по фридайвингу «Глубина Путорана 2023» установлен новый рекорд России — погружение на 100 метров за Северным полярным кругом в дисциплине фридайвинга  CWT (Constant Weight — ныряние в глубину в ластах с постоянным весом).

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