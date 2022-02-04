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Никита Кацалапов: «Наслаждались каждой секундой проката. Старались не только делать элементы, а танцевать как в последний раз»

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов в эфире Первого канала прокомментировали свое выступление в ритм-танце в командном турнире Олимпийских игр-2022 в Пекине.

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