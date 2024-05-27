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Создатели “Пацанов” уже приступили к написанию сценария для 5-го сезона Созд...

Создатели “Пацанов” уже приступили к написанию сценария для 5-го сезона Созд...

Создатели “Пацанов” уже приступили к написанию сценария для 5-го сезонаСоздатель и шоураннер сериала “Пацаны” Эрик Крипке, в беседе с изданием Screen Rant намекнул, что в 5-м сезоне сериала будет еще больше безумия чем обычно.

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