Создатели “Пацанов” уже приступили к написанию сценария для 5-го сезона Созд...

Создатели “Пацанов” уже приступили к написанию сценария для 5-го сезонаСоздатель и шоураннер сериала “Пацаны” Эрик Крипке, в беседе с изданием Screen Rant намекнул, что в 5-м сезоне сериала будет еще больше безумия чем обычно.