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Царьград

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Онколог назвал продукты, которые очищают организм и помогают бороться с раковыми клетками

Онколог назвал продукты, которые очищают организм и помогают бороться с раковыми клетками

В список продуктов для борьбы с онкологией врач включил брюссельскую капусту, брокколи, чеснок и зелёный чай.

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