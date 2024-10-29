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В Новосибирске закрыли центр, где нелегалам оформляли фиктивные документы

В Новосибирске закрыли центр, где нелегалам оформляли фиктивные документы

Злоумышленники заключали с иностранцами трудовые договоры, ставили на учёт и оформляли регистрацию – всё это было фиктивным.

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