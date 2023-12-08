Индивидуальные счета приравняют к вкладам? Путин предложил защитить гражданские инвестиции

В России могут распространить страхование на инвестиционные счета граждан.С предложением распространить страхование на сумму до 1,4 миллиона рублей не только на вклады граждан, но и на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета выступил президент России Владимир Путин.
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