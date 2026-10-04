Netflix's Sweet Magnolias Originally Cast A Parenthood Star As Maddie Townsend

Fans of Sweet Magnolias on Netflix almost got a very different series, as JoAnna Garcia Swisher wasn't actually the network's original choice to lead the show.
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