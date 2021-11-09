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Когда уссурийцам ждать следующего снегопада, рассказали синоптики (интерактивная карта)

Когда уссурийцам ждать следующего снегопада, рассказали синоптики (интерактивная карта)

Циклон принес уссурийцам дожди и первый снегопад. Далее править балом будет холодный тропосферный вихрь, который принесет снижение дневных температур и порцию снега, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт "Примпогода".

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