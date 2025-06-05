То, что существовало в Российской империи до 1917 года, никак на капитализм не было похоже

Дмитрий Литаврин

Интересно, а как же Россия умудрялась воевать и бить немцев? Не готов сейчас углубляться в тему, но национализация или закрытие завода, вовсе не означали откровенный грабёж, как это было при Чубайсе. Возможно, в ряде случаев закрывали совершенно убыточное производство - что мы не знаем подобных случаев, происходящих в те годы? Мы не знаем разорения даже миллионеров? А ведь это - один из законов именно капитализма - конкуренция. Впрочем, никто не отменял в России, во все времена, и дичайшего воровства! Пётр за это вешал, без права снятия со столба в течении года!