Вот история
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Вот история

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То, что существовало в Российской империи до 1917 года, никак на капитализм не было похоже

То, что существовало в Российской империи до 1917 года, никак на капитализм не было похоже

﻿﻿Наши историки любят цитировать речь Александра III от 21 мая 1883 года: «Всякая собственность неприкосновенна».

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Комментарии
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Дмитрий Литаврин
Интересно, а как же Россия умудрялась воевать и бить немцев? Не готов сейчас углубляться в тему, но национализация или закрытие завода, вовсе не означали откровенный грабёж, как это было при Чубайсе. Возможно, в ряде случаев закрывали совершенно убыточное производство - что мы не знаем подобных случаев, происходящих в те годы? Мы не знаем разорения даже миллионеров? А ведь это - один из законов именно капитализма - конкуренция. Впрочем, никто не отменял в России, во все времена, и дичайшего воровства! Пётр за это вешал, без права снятия со столба в течении года!
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